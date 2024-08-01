警署外擲汽油彈 4人縱火囚41至63月

【本報訊】跑馬地警署2020年被人投擲汽油彈，事後有6名男女被捕，被控縱火等罪，其中一人承認兩項縱火罪，5人不認罪受審，結果3人被裁定縱火罪成，兩人被判串謀妨礙司法公正罪成。全部6人昨日在區院接受判刑。法官斥被告目無法紀，有預謀犯案，唯恐天下不亂，最終判縱火罪成的4人入獄41至63個月。餘下兩人則入獄6個月。

本案6名被告依次為駕駛導師甘偉達（44歲）、售貨員倪永聰（23歲）、髮型師區躍南（22歲）、送貨員黃浩程（18歲）、售貨員倪炳楠（20歲）及售貨員丁鳳霞（43歲）。首4名被告同被控兩項縱火罪，指他們於2020年3月30日在跑馬地警署外，無合法辯解而用火損壞屬於陳司橋的一輛私家車；及跑馬地警署油站旁地面、油缸天花和電力分站。

倪炳楠另被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指他在5月26日在灣仔交加街6號地下保管或控制毛巾布碎、32支石油氣瓶、一罐噴漆天拿水、一樽天拿水及一罐白電油等。他與其母丁鳳霞另被控於同日同地串謀妨礙司法公正，摧毀與刑事調查有關的證據。其中甘偉達認罪，其餘被告全部不認罪受審。結果除倪炳楠面對的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪罪脫外，其餘控罪均罪成。

另2人妨礙司法監禁半年 法官昨判刑時指，4名縱火被告行為危險，藐視法律，屬有預謀犯案，唯恐天下不亂。認罪被告甘偉達判囚41個月，不認罪被告倪永聰、區躍南和黃浩程則判囚63個月。至於因棄掉火水、被裁定妨礙司法公正罪成的倪炳楠及丁鳳霞，法官接納二人不是精心策劃或早有預謀，行為未有重大影響，判兩人入獄6個月。案件編號：DCCC 124/2021、DCCC 125/2021