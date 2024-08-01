旅客市民模式改變 消費開支差過去年

次季GDP預增3.3% 下半年多方面仍不穩定 本港經濟復甦步伐不似預期，餐飲及零售業仍然慘淡。政府統計處昨日公布今年第二季本地生產總值（GDP）預先估計數字，較上年同期實質上升3.3%，亦較第一季的2.8%升幅多0.4%，但私人消費開支在今年第二季與上年同期比較實質下跌1.6%，而旅客和市民消費模式改變是原因之一。

第二季GDP增長略好過市場預期0.3%，亦較第一季加快0.5個百分點，政府認為是溫和增長。然而按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在今年第二季與上年同期比較實質下跌1.6%，而第一季則上升1.2%。按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，在今年第二季與上年同期比較錄得2%的實質升幅，而第一季則下跌2.2%。本地固定資本有改善，總額繼今年第一季上升0.1%後，在第二季與上年同期比較實質上升6%。

港匯高企 服務輸出升幅放緩 在進出口方面，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得7.6%的實質升幅，而第一季的升幅為6.8%；貨品進口在今年第二季實質上升3.4%，而第一季的升幅為3.3%。服務輸出在今年第二季與上年同期比較實質上升1.3%，升幅較第一季的9.4%有所放緩。服務輸入繼今年第一季上升18%後，在第二季實質上升12.4%。經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在今年第二季較第一季實質上升0.4%。

政府指在外部貨物需求持續的支持下，整體貨物出口繼續錄得強勁增長。整體投資開支隨着整體經濟增長進一步上升。不過，受到旅客和市民消費模式改變，以及港元匯率高企的影響，服務輸出的升幅放緩，私人消費開支轉為輕微下跌。

對於未來經濟發展，政府認為今年餘下時間應會繼續增長，但由於各方面的不明朗因素，不同經濟環節的表現或會參差。如果外部需求維持穩定，貨物出口的正面表現應該可以延續。經濟繼續擴張應可為固定資產投資提供支持。與此同時，地緣政治局勢緊張、貿易摩擦升溫，加上美國利率走勢還未完全清晰，可能會對經濟氣氛和活動添加不確定性。

至於訪港旅遊業及私人消費，政府指中央政府推出的多項惠港措施、本港大力提振市面氣氛，以及就業收入改善，均會帶來支持，但旅客和市民消費模式改變及港元匯率相對偏強，可能會繼續構成挑戰。