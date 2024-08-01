麗閣邨野鴿為患 居民憂立法成效低

【本報訊】野鴿影響環境衞生，亦對居民造成滋擾。本報記者昨到早前野鴿氾濫的深水埗麗閣邨視察，附近居民及工作者指野鴿較以前減少一半，但仍有野鴿較為聚集的黑點，間中亦見有人餵野鴿。有居民更指單靠立法禁餵，恐怕在控制野鴿數量上的成效不大。

街坊睹中老年人餵飼 住在附近行經麗閣邨的彭氏母女表示，行經此地也時常見野鴿群飛。她們指此地及太子附近會經常見到野鴿，並且也偶見有人投餵野鴿，餵野鴿的多為老人家，但即便見到亦不會去制止該行為。

市民余伯認為懲罰力度不會過重，一早就有說明不准餵野鴿，還是有人餵，說明之前的懲罰力度不夠，阻嚇性不足。余伯還表示，平時已經鮮有見人餵飼野鴿，只是間中會看到，大部分餵野鴿的都是一些中老年人。余伯稱，若見有人餵野鴿，也會出聲制止，但很多時餵野鴿的人也不會聽意見。余伯指自己時常被野鴿或雀鳥滋擾，雀鳥會帶來很多排泄物，影響其居住環境。不過他指出，只是立法禁止，恐怕在控制野鴿數量上的成效不大，野鴿繁殖得很快，難以控制。

口袋掏麵包屑偷撒地 在附近車房上班的李先生表示，經常看見旁邊麗閣邨野鴿成群，但數量已經減少了很多，起碼少了一半，不過在附近也見到有人餵飼，在經常有人餵的地方野鴿會較為聚集。他亦見到有相關人員前來執法，也少了很多餵野鴿的人。野鴿間中也會對他造成滋擾，如在其工作的車房門前排泄等。李先生還表示，十分贊成法例實施，野生動物數量若不受控制始終會有風險，除污染環境之外，還會帶來傳染病。

另外，有附近居民表示，即便立法實施後亦恐執法有難度，曾見過有人從口袋偷偷掏麵包屑出來，一邊行一邊偷偷撒落地餵野鴿，如果法例正式實施，可能光明正大餵野鴿的人會變少，轉而為偷偷餵，執法會很有難度。