居所附近現鴿蹤 鸚鵡熱1個月6宗

患者徒手觸鳥糞 公園散步遇鶴群 本港自6月中起的一個多月錄得6宗鸚鵡熱個案，其中5人年齡達70歲或以上，有患者一度須插喉，留醫深切治療部，部分患者報稱居所附近現鴿蹤，亦有患者曾徒手接觸鳥糞，病人居住地點遍布港、九、新界。當局回覆查詢指，鸚鵡熱常見病徵包括發燒、發冷、頭痛、乾咳、肌肉疼痛及氣喘，嚴重者可併發多種病症，包括腦炎、心內膜炎、敗血症等，6宗個案皆屬散發性個案，無流行病學關連。

3病患一度需入ICU 衞生防護中心在最新一期《傳染病直擊》公布，中心於6月中至上月中旬錄得6宗本地鸚鵡熱病例，年齡分別介乎61至75歲不等，均報稱無在家中飼養鳥類，全部個案的家居接觸者均無出現病徵。首宗個案為一名73歲有長期病的退休老翁，他在6月2日出現咳嗽及氣喘等病徵，同月9日因病情惡化入住公院，一度因呼吸衰竭而須插喉及入住深切治療部，經治療後病情改善轉回普通病房。他於潛伏期內曾到澳門及珠海，報稱沒有接觸過鳥類或鳥糞，但稱其深水埗居所附近有鴿子出沒。

第二宗個案是居於九龍城的72歲老婦，6月16日出現發燒、頭痛、氣喘等病徵，翌日入院，亦因呼吸衰竭要插喉及入住深切治療部，情況危殆。她於潛伏期內無離港，亦不記得有接觸鳥類或其糞便。第3宗個案為居於葵青區的73歲有長期病老翁，6月19日發病，同日入院，經治療後病情好轉。他報稱無接觸鳥類、其屍體或糞便，但曾在每日到訪、位於深水埗的一個公園看見成群鴿子。

第4宗個案為居住在北角的一名70歲有長期病老翁，6月15日發病，翌日病情惡化入院，需要插喉及入住深切治療部，情況嚴重。第5宗個案是居於沙田的75歲有長期病退休老翁，6月13日開始發燒及咳嗽，同月16日入院，經治療後於上月3日出院，他報稱每天會到沙田一個公園散步，曾經見到鶴群但無接觸。

第6宗個案為一名61歲有長期病退休老翁，6月24日發病，至上月3日病情惡化入院，經治療病情好轉。報稱其住所附近有鴿子出沒，曾因衣物沾染鳥糞而徒手接觸鳥糞。

嚴重個案可致肺炎 根據衞生防護中心網頁顯示，鸚鵡熱一般透過吸入帶病禽鳥已風乾的排泄物、呼吸分泌物或羽毛塵內的鸚鵡熱衣原體而感染，所有鳥類均可傳染人類，但以鸚鵡、葵花鸚鵡、長尾小鸚鵡、金剛鸚鵡等寵物鳥和家禽（火雞和鴨）較為常見。潛伏期一般為5至14天，但也可長達4星期，常見病徵包括發燒、發冷、頭痛、乾咳、肌肉疼痛及氣喘，嚴重個案會引致肺炎，少數情況會併發為腦炎、心內膜炎、心肌炎、肝炎和敗血症等病症。中心建議，市民除了要保持良好個人衞生，亦要避免與帶病禽鳥有密切接觸。