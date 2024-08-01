手機變聽診器 檢測心臟病

【本報訊】有統計指年屆70歲以上，就有十分之一人患上心瓣疾病。港大醫學院跨學科研究團隊開發創新人工智能軟件系統，能把手機轉變為檢測心瓣疾病的隨身聽診器，準確度更高達81%，有助及早發現潛在心瓣疾病，推進個人化健康管理。有關發明不但已取得專利，更在早前舉行的第49屆日內瓦國際發明展上榮獲最高級別的獎項之「評審團特別嘉許金獎」。隨身聽診器的軟件系統預計半年內推出市場，除了本地之外，更計劃向東南亞及其他地區的公私營醫療機構推廣。

AI除噪 分析心臟雜音 是項產品研發是一個名為Vitogram的軟件系統，由香港大學醫衞大數據深析實驗室首席科學家何永基教授領導，並獲創新科技署重點計劃「AIR@InnoHK」資助。何教授指在新冠疫情期間，很多「隱藏病人」避免外出或害怕到診所，或會錯過及早發現心臟疾病症狀的機會，從而啟發團隊研發隨身聽診器，讓市民大眾有更多機會自我檢測。而有關系統的原理，是利用智能手機的收音裝置，貼近胸口來錄取心跳聲音。鑑於手機並非醫療級儀器，會錄得許多環境雜音，團隊研發的人工智能系統可把收音過程除噪，只要按介面指示把手機放在胸口4個位置各10秒，系統就會實時分析心臟有否雜音。

準確度媲美醫療級器材 港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、心臟科醫生黃浚嘉表示，該項研發在去年12月至今，以公立醫院363名病人作為臨床研究對象，當中有一半人是確診患上心瓣膜問題，而參與臨床研究的招募者每人都有兩個不同型號手機，和一個醫學用的聽診器，在胸口4點收集數據，數據分析估算顯示研發的軟件系統在心率方面的準確度，與醫療級聽診器收集的聲音和心臟科醫生的專業診斷相若。他承認，不同型號手機的準繩度有差異，但屬於可接受水平。雖然產品仍未正式推出市場，但已計劃進行第二階段臨床研究。鑑於第一期臨床測試主要在醫院環境，第二期測試將有更多不同的手機和場景，並會擴大規模，納入不同的病患以涵蓋更多心臟病症狀。

關於隨身聽診器軟件推出市場後的收費水平，港大醫衞大數據深析實驗室董事總經理胡子祺教授指有待釐定，但強調是按最方便、最大眾化的原則讓市民使用。被問及系統的研發成本，他指基於商業角度，不便透露。