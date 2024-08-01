瑪麗50歲男病人 命懸一線急求心

盼再與家人用膳 錄音呼籲感觸哽咽 瑪麗醫院一名50歲男病人6月起持續有嚴重心臟衰竭情況，目前情況危殆，心臟功能僅餘20%。病人現時已日常生活難以自理，院方為其緊急呼籲捐心移植。病人陳偉豪昨透過錄音求心，希望有心人能助他渡過難關，提到家人更一度感觸哽咽。醫管局表示，換心是該名病人唯一根治方案，鑑於情況危急，除了積極在本地尋找合適心臟，亦將向內地「求心」。今年本港暫僅錄得兩宗心臟移植手術，目前約78人正輪候換心。

該名男病人陳偉豪，體重71.6公斤、高1.68米，血型為O+，早於1984年確診肥厚型心肌症，2004年植入心臟除顫器，至2018年間歇出現心臟衰竭，植入心臟再同步治療裝置，並被納入心臟移植輪候名單。病人6月因心臟衰竭情況持續嚴重，曾出現氣促、胃口轉差等，留院接受藥物治療，並於6月18日及上月7日先後植入左、右心室輔助裝置。醫管局指，以心室輔助裝置代替心臟功能，存在血塊積聚及感染等併發風險，急需與時間競賽，及早接受心臟移植是唯一根治方案。

兩地同時尋合適心臟 陳偉豪目前於同血型及體型病人中位列移植名單首位，根據醫生上周評估，其心臟功能僅餘20%。鑑於病人情況十分危急，醫管局除了積極在本地為他尋找合適心臟，亦將盡快通過相關程序，向內地尋求幫助，當內地覓得願意捐贈器官的病人離世、而當地沒有合適病人接受移植，可協調將器官跨境捐贈到港作配對移植。局方強調，當尋獲合適心臟後，將嚴格按照相關器官移植法規，從速向監管機構作出申請，確保所有程序符合有關標準及法規要求，並盡快安排移植手術。

病人昨透過錄音呼籲捐心，他指自己的病情令父母擔心之餘，妻子亦要兼顧工作及照顧自己而奔波勞累，現時他生活不能自理，簡單如與家人用膳、外出亦無法做到，提到家人更一度感觸哽咽，希望有心人能助他渡過難關。當局呼籲，對於器官衰竭危急病人，器官移植往往是延續生命的唯一希望，家屬捐出遺體器官不僅給予病人重生希望，更讓病人家屬得以解困。