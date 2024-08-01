向政府資助企業合謀報價 兩人罰款40萬

【本報訊】競爭事務審裁處繼在今年6月就一宗合謀案件發出命令後，前日就案件頒下裁決。該案件涉案者在向申請遙距營商計劃（D-Biz）政府資助的企業提交資訊科技方案的報價時，參與合謀行為。審裁處在裁決中首次因有答辯人沒有就指控作出回應，而根據《競爭事務審裁處規則》第619D章第76條批出命令，即若答辯人沒有在指明時限內，將回應送交存檔，則申請人可向審裁處提出申請，要求針對答辯人作出命令，批予在有關申請中尋求的濟助。競委會對有關裁決表示歡迎。

本案其中兩名答辯人，即經營逸盈行及以個人身份行事的歐陽潔儀，以及逸盈和BP/Noble的代表樊承志，由於沒有就指控作出回應，競委會遂向審裁處申請，根據《審裁處規則》，批出競委會在入稟時針對二人所尋求的命令。審裁處就此頒令，歐陽潔儀及樊承志須分別支付罰款24.2萬元及16萬元。

答辯人無就指控作回應 競委會表示，今次的裁決標誌着競委會首次根據《審裁處規則》第76條申請命令，以處理答辯人沒有作出回應的情況。競委會又強調，業務實體或個別人士面對競委會在審裁處展開的訴訟時，可以選擇和解，亦可選擇抗辯，但無視訴訟絕非一個選項，若答辯人不理會訴訟，競委會有權向審裁處申請判其敗訴。競委會亦重申，致力打擊以反競爭手段濫用政府撥款及資助的行為，是競委會的執法重點之一。競委會將繼續守護寶貴的公共資源，以免從事合謀行為的業務實體或人士以不法方式圖利。