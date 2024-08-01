九巴捐贈扶手 裝長者浴室防跌

【本報訊】長者在家中跌倒可大可小，而濕滑的浴室更是高危地點。九巴公司聯同「小修繕，大意義」關愛長者家居維修服務，向低收入長者及有「跌倒風險」人士捐贈扶手及協助安裝。

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕指，計劃中捐出的扶手均為退役巴士內的配件，目前有兩款，會由職業治療師評估受助人家庭環境、身高、生活習慣等，再決定選用款式。他又提到目前只是計劃的「第一步」，公司將繼續與專業人員溝通，未來或可為受助人提供更多款式的扶手，甚至捐出車內的吊環式扶手。

鄧伯伯今年66歲，是一名新生精神康復會的精神病康復者，與68歲哥哥同住於一唐樓單位。由於年紀漸長，平衡力欠佳，加上浴缸又有一定高度，令他只能扶住窗花、牆身跨入浴缸，幾年前更曾在洗澡時跌倒。新生會一級職業治療師莫艷萍指出，長者平衡力較差，加上精神類藥物亦有機會影響，令他容易跌倒。當時社工及治療師建議鄧伯在家中安裝扶手。不過礙於經濟考慮，他未有實行。

堅硬耐用 凹紋防滑 今年2月，鄧伯的哥哥向社工及保健員表示擔心他再次跌倒，並透過社工聯絡「小修繕，大意義」，成功獲計劃捐贈扶手及安排免費上門安裝服務。負責人韋寶華就指，九巴的扶手較一般塑膠扶手堅硬、耐用，而且有凹紋防滑，相信可以幫助長者在浴室安全地借力，減少跌倒風險。