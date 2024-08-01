機管局App特快行李託運 僅需時45秒

【本報訊】暑假正值外遊高峰，機場管理局宣布推出全新手機特快行李託運服務，乘客在航空公司手機程式辦理手續後，可直接到機場託運行李，毋須再到櫃台辦理，料行李託運需時由3分鐘縮至一分鐘內，今日起國泰航空及香港快運將提供有關服務，香港航空則最快今年底推出。機管局透露，現正與更多本地及外地航空公司對接，包括來自台灣及新加坡的航空公司，冀兩年內讓八成離港旅客均可使用有關服務。

國泰快運今起採用 機管局創新及數據分析總經理歐陽顯宏介紹，旅客要使用手機特快行李託運服務，可使用具備NFC功能的智能手機，先於航空公司的手機應用程式登記，並掃描旅行證件，再將證件拍向手機以完成認證。到達機場後，旅客可直接前往特快行李託運櫃，經人臉識別後，託運櫃會列印行李標籤，旅客需自行為行李掛上；隨後將旅行證件拍向手機，再以手機掃描行李標籤，即可完成託運。整個過程只需約45秒，較以往智能登記櫃台或人工登記櫃台辦理手續需時3分鐘大幅縮短。

歐陽顯宏表示，有關服務僅適用於前往免簽證的目的地，服務使用者須年滿11歲或以上，並使用電子旅遊證件作登記，例如電子護照、回鄉卡或內地居民往來港澳通行證等，但於2019年5月14日之前簽發的香港特區護照並不適用。

他指出，機管局與國泰及快運，分別於今年6月及去年底推出先導計劃，國泰除美國航線以外的旅客，今日起可使用有關服務，而快運則涵蓋全部航線的旅客，至於香港航空則最快今年底推出。