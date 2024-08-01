5的士車隊獲發牌 改變網約公交生態

手機App網頁預約服務 設機制處理投訴 的士行業近年受到網約車衝擊，行內規管又不力招致不少批評，政府昨日公布的士車隊牌照的申請結果，在早前收到的15份申請中，發出5個的士車隊牌照，包括3個市區車隊及兩個混合車隊，每個車隊有300至1,000輛的士，合共提供超過3,500輛的士，佔全港的士總數近20%。獲發牌的車隊須在一年內完成籌備工作並投入服務。有議員認為的士車隊是香港發展網約車的第一步，期望未來全港的士盡快提供網約服務，建議政府檢討出租車牌照制度，滿足市場需求。另一議員則期望的士車隊牌照「先行先試」後可增加牌照數量。

共3500輛 佔的士總數20% 運輸署公布，5個的士車隊牌照的經營者分別為Big Boss Taxi Company Limited、CMG Fleet Management Limited、新科發展（國際）有限公司、星群的士服務有限公司及泰和管理有限公司，將分別獲發5年期牌照。獲選牌照經營者在投入服務初時，會調配合共約1,500輛新車作車隊的士，而其餘車隊的士的車齡亦不會超過3年。各車隊均提供一定數量的輪椅的士和豪華的士，以及超過四分之一的電動的士，並且會分階段投入服務。獲批車牌的星群表示，初步估計6座位豪華的士比咪錶收費高10至15%。

各車隊均提供網約服務，乘客可於相關車隊提供的網約平台，包括手機應用程式或者網頁等進行網上預約，乘客可根據自己需要選擇車輛類型。所有車隊的士均會提供多項電子支付方式以方便乘客。此外，所有車隊將設有客戶服務熱線和不同電子通訊渠道，乘客可就司機服務進行評分。平台亦設有處理投訴機制，以期在合理時間內處理乘客的投訴。

議員指有效打擊黑的劏客 立法會議員田北辰指出，非常支持的士車隊正式發牌，認為申請條件之一的安裝車內閉路電視能夠有效地打擊拒載、濫收車資等爭拗情況，有效規管及改善司機服務質素。「呢個正正係我由10年前開始一直要求政府做嘅嘢，爭取咗咁耐，依家政府終於肯做。」

他又認為的士車隊是本港發展網約車的第一步，亦是未來的大趨勢，希望未來全港的士盡快提供網約服務，建議政府檢討出租車牌照制度，滿足市場需求。

對於有社會聲音認為5個牌照未能符合市場需求。另一立法會議員陳恒鑌則認為是與的士車隊模式「先行先試」有關，期望車隊營運一段時間後，政府可增加牌照數量，或者准許5個車隊擴充規模。