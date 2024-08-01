非中國籍永居者領通行證 方便北上

【本報訊】非中國籍港澳永久性居民申辦往來內地通行證的首批人士，昨日獲發證件。持證人在證件5年有效期內可多次來往內地，每次停留不超過90日。

商會稱有助鞏固港金融地位 多名駐港商會人士與家眷昨日一早到來領證，新加坡商會委員會成員林文耀表示，證件極大方便了外國人來往香港與內地，他計劃8月中前往內地，他指辦證過程十分順利及快捷，相信新加坡商會成員中很多人都會來辦理這個證件。被問及持證人獲批的每次停留期不能超過90日，林認為非常足夠，相信無論是商務活動或是旅行，90日都是足夠的。港澳奧地利商會委員會前成員Alferd Buchner昨亦一家三口前往領證。

港澳馬來西亞商會會長顏溪俊表示，現時若持馬來西亞護照前往內地，仍有一些不方便，但港澳居民往來內地通行證（非中國籍）則能大大方便他們來往內地，且不用申請簽證，節省了很多時間。相信政策有助香港鞏固國際金融中心的地位。顏溪俊還指，自己之後將前往內地城市無錫進行商務活動，他估計馬來西亞商會辦理該證件的人也有數十人。

國家出入境管理局此前發布公告，上月10日起為港澳永久性居民中的非中國籍人員簽發港澳居民往來內地通行證（非中國籍），因投資、探親、旅遊、商務、研討、交流等短期入境事由來往內地，本人可向當局委託的香港中旅集團、澳門中國旅行社遞交申請。