首個總站設尖沙咀 1975年搬紅磡

【本報訊】廣九直通車（現名城際直通車）有逾百年歷史，曾是來往內地及香港的主要交通途徑。這條跨境鐵路名副其實是清朝遺物，根據原九廣鐵路公司的介紹，該鐵路早在1864年已由一名英國工程師提出構思，惟一直不獲滿清政府及香港的主要商家支持，構思擱置30多年，直至1890年代中才由當時的英政府向清政府爭取修建，並於1898年由香港財團建造及營運一條由九龍至廣州的鐵路。

日軍侵華毀鐵路斷物資 1910年，九廣鐵路（英段）率先通車，翌年廣九鐵路（華段）亦正式啟用，接送乘客來往九龍至廣州，這個時期，直通車的總站一直在尖沙咀。

1938年，日軍在香港以北約15英里將廣九鐵路破壞，以中斷由香港往內地運物資的道路。3年後的1941年，英段服務因日本侵襲香港而受到衝擊。而香港陷入3年零8個月的日治期間，鐵路愈見失修，香港的鐵路裝備及機車更被日軍運走。

其後廣九直通車一直停頓，直至1979年內地改革開放後，客運服務才重啟。1975年，本港建成紅磡新九龍總站，取代原有的尖沙咀總站，而來往上海的滬九直通車及來往北京的京九直通車，則於1997年5月主權移交前才啟用。