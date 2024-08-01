服役113年 直通車和港人說再見

不敵高鐵優勢 內地4鐵路口岸關閉 有113年歷史的廣九直通車正式退役！國家海關總署昨日發布公告，即日起關閉北京西站、上海站、廣州、東莞共4個內地與香港跨境普速列車（城際直通車）鐵路口岸，因廣深港高鐵已能滿足內地與香港旅客往來出行需求，這項公布等同宣告有逾百年歷史的香港及內地跨境列車服務、即原九廣鐵路綫全面引退。港鐵表示已知悉相關公告，會配合相關部門的後續工作，但沒回應原本用作直通車的列車、及紅磡站的直通車總站何去何從。有議員則指，過去東鐵綫還需在車次調配上預留廣九直通車的班次，城際直通車停駛後，料東鐵綫繁忙時間能再多一至兩班車的運力。此外，紅磡站可有「翻天覆地」發展，對港鐵及市民都有好處。

海關總署公告指，廣深港高鐵西九龍站2018年9月正式開通以來，高鐵旅客列車已有效滿足內地與香港旅客往來出行需求，上月又增開往返香港西九龍站的高鐵旅客列車，國務院於上月5日批准關閉上述鐵路口岸，昨日起正式關閉。公告又指，鐵路口岸的關閉不影響內地與香港高鐵旅客列車運行。

廣州東綫京滬動臥覆蓋舊線 港鐵則指，隨着高鐵（香港段）持續提升服務，包括開通廣州東綫及京滬動臥列車，不但完全覆蓋直通車的線路，更接駁內地龐大的高鐵網絡，而乘客經高鐵出行的體驗亦更舒適高效。

重新規劃 料紅磡站翻天覆地 曾任港鐵工程師的議員張欣宇表示，城際直通車停駛後，使用同一路軌行車的港鐵東鐵綫，其列車班次能夠完全發揮，不用再「讓車」給直通車，讓東鐵本地服務可以有更多班次，尤其繁忙時間能再多一至兩班車運力。議員田北辰更指，城際直通車停駛後，港鐵可有很大改變，因整個紅磡站可重新發展，現時紅磡站內有已停用的海關、出入境等設施，亦有預留用作直通車維修的通道，而直通車停駛後，相關位置將可重新規劃發展，包括發展住宅樓宇或甲級商廈等，亦讓連接體育館的交通配套更完善，形容紅磡站日後的變化「翻天覆地」，對港鐵、政府及市民均有好處。他預料，紅磡站的新發展，最快一至兩年內動工。

廣九直通車是見證香港由漁村到國際都會、及無數香港經濟奇迹的歷史性交通工具，由1911年建成該鐵路線以來，逾百年中多次受到破壞，影響服務，但很快又維持正常服務。

疫情停運 網上訂票悄然消失 但2018年高鐵香港段通車後，城際直通車的客量已大幅下跌，由2018年每日大約11,700人次減至2019年約6,900人次，班次亦由每日24班減至18班，政府於2019年初曾透露直通車乘客按年減三成，港鐵亦於同年表示直通車收入按年減三成。

2020年新冠疫情爆發，直通車於1月停運，即使疫情完結亦未有恢復通車，但年前預訂直通車的網上訂票系統已靜悄悄消失，今次內地4個鐵路口岸又關閉，廣九直通車亦正式成為歷史。

廣九直通車有逾百年歷史。（黑白圖片） 高鐵及城際直通車比較