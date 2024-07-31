笑看天下：盛事迎劍擊運動隨想

今屆巴黎奧運會開幕不久，香港運動員即發光發亮，捷報喜訊一個接一個，又「劍后」又「劍神」為港爭光，全城嗨爆！老朽相信香港體育產業大有可為，父母必為子女的課外活動選報「劍擊」，而向來熱門的鋼琴、芭蕾舞、繪畫，大有可能退居二、三線！

這一點絕不出奇，香港人愛跟潮流，不是嗎？連一個班戟漢堡，只不過加咗楓糖，已叫港人為之瘋狂，你話一時間香港同時出現劍后、劍神，萬千寵愛集一身，有仔女嘅唔畀佢學劍擊博一博，點會心息吖？呢嗱！唐時有「古文運動」，五四時有「白話文運動」，如今香江處處推行盛事，來個「劍擊運動」，不亦宜乎？

港隊今屆奧運爭氣，據悉播放奧運比賽嘅商場人流增加，也延長開放時間至深夜，而有安裝電視播放賽事嘅食肆多咗顧客，有餐飲業人士預料奧運期間，餐飲業界生意額有望上升百分之十五至兩成。然而，整體而言，本港零售市道、飲食業仍然低迷，加上寫字樓供過於求，樓價插水，日前有兩間大行於業績期前夕唱淡收租股。老朽乃無產階級，對股市、樓市市道所知甚少；之但係，憑日常生活觀察，深感北上消費其勢不可擋，皆因老朽平時幫襯開嘅西餐廳、冰室，真係執完一間又一間。

有一間喺香港經營咗25年嘅連鎖扒房，據悉在港共19間門店會關閉9間，有業界指呢間扒房以年輕人和家庭客為主，依家佢哋趁假日到深圳「鋸扒」嘅性價比相對香港高；而且港人口味有變，導致肉食為主嘅西餐廳經營更困難。老朽所居住嘅北區，北上消費尤其熾熱，難怪幫襯開嘅冰室、茶餐廳相繼結業，搞到老朽好冇癮，反正食件蛋牛治、飲杯奶茶都要40元，買完報紙索性回家自己煮！