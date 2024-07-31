筆下風雲：開動輿論全力造王

美國總統選舉隨着民主黨「換登」而出現變數，本來槍擊大難不死的特朗普聲勢大漲，豈料對手換上賀錦麗後形勢開始改變，最新民調顯示，43%受訪者對賀錦麗有好感，已超越特朗普6個百分點。賀錦麗更在一周內籌得二億美元選舉經費，就連曾揚言支持特朗普、每月捐款4,500萬美元的美國首富馬斯克也急急轉軚，強調從無承諾向特朗普每月捐款。

政治果然一日都嫌長，從政多年皆政績欠奉的賀錦麗忽然炙手可熱，大獲吹捧，原因何在？原因當然不是她在一夜之間變得能力卓絕，而是民主黨及其支持者實在太憎惡特朗普，偏偏拜登無力撼動對方，現在換了另一人頂上，自然要千方百計「造王」。君不見，向來左傾的荷里活史無前例大動員，由影星佐治古尼、羅拔迪尼路，到天后Beyonce、Katy Perry都高調力挺賀錦麗，Beyonce更無償借出歌曲《Freedom》給賀錦麗團隊作為競選主題曲。

親民主黨的傳媒亦卯足勁將賀錦麗美化，同時製造民意指特朗普逐漸失去選民支持，更言之鑿鑿傳出特朗普十分焦慮，有意撤換副手萬斯。萬斯口不擇言的程度比特朗普更甚，最近便因為以「Childless Cat Lady」來形容賀錦麗，辣㷫全國所有不生育和養貓的女性。「前畢嫂」珍妮花安妮絲頓隨即發聲狠斥，「真的不敢相信這些說話來自可能成為美國副總統的人」。

輿論如何主導局勢發展，香港人經歷過2019年黑暴一役，大都心中有數。不過，民主黨最大弱點始終是內部不團結，賀錦麗並非所有大佬輩都支持的人選，只是表面團結而已，反而特朗普在共和黨眾望所歸。都說民調只能參考不能盡信，最終誰人跑出，最關鍵還是搖擺州份的取態。