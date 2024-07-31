龍吟虎嘯：有多自大 有多可憐

英國新任陸軍總參謀長沃克，最近叫囂用3年時間準備好戰鬥能力，盡快重建可靠的硬實力，抗衡中國、俄羅斯、伊朗和北韓。沃克學着美國的口脗稱，中俄伊朝是「動盪軸心」，這些國家構成的威脅可能在未來3年變得特別嚴重，而且這些國家自俄烏戰爭爆發以來，已經建立相互交易關係，共享武器和技術。

英國已在經濟、科技、軍事、綜合國力方面陷入淪落，成為二、三流國家，不過它要是有自知之明，安分守己過日子還是可以的，「大英帝國」昔日的光芒還可以讓它享受一些餘暉。可惜，英國人放不下臭架子、假招子，把破落戶、二世祖的顧盼自戀、虛榮矯情當成自大自尊。然而現實很無情，英國要想在太平歲月中，唱演昔日輝煌的獨家戲是唱不起來的，甚至連吆喝都吆喝不起來，必須「傍大佬」、狐假虎威，這個大佬就是美國。

200多年前美國未建國時是英倫的殖民地，同種、同文化、同宗教，後來奴僕造反，大鬧「獨立」，把英國人趕了回去，又經過經濟戰、軍事戰把英國的霸權打翻在地，自己稱雄。英倫使出渾身解數，拚命反抗無效，就只好接受主奴顛倒換位的無情現實，不過倒也不覺得太丟人，且有了「傍大佬」重展昔日威風的可能。這些年，特別是俄烏戰和美國要以中國為最大對手，英倫在以中俄伊朝為敵問題上，跳得比誰都高，擺出一副要幫美國跟中俄伊朝打仗的架勢，從約翰遜到卓慧思到辛偉誠，都因給美國當奴僕而成笑柄！

其實，英倫比誰都清楚，它與中俄伊朝任何一個國家都沒有打仗的理由，中俄伊朝更不會主動對它開仗。正因如此，英倫就敢放心大膽地叫囂，甚至挑釁！這是給美國人看的，給全世界看的，也是藉機滿足一下自己虛假的自戀、自大和自尊，非常之自欺欺人也。

這麼說吧，英國是沒有可能在美國那裏找回昔日的自己了，它當年有多自大，現在就有多可憐。