青馬橋飛墮 的哥浮屍青龍頭

【本報訊】昨日凌晨2時許，青馬大橋職員透過閉路電視畫面，發現一輛的士疑似拋錨，良久停在往機場方向的慢線，遂驅車前往現場查看，但卻發現的士空無一人，車內更留有一封遺書，由於懷疑司機跳橋輕生，隨即報案求助。消防、政府飛行服務隊及海事處人員組成救援隊伍通宵搜救，惟未有發現。

車內檢遺書 至早上8時許，執法部門接獲市民報案，指有一名男子在青山公路青龍頭段108號對開海面漂浮。救援人員到場前，附近石灘的釣魚客嘗試用繩索把男子拉上岸，惟未能成功，其後交由消防把男子救起，惜他當場被證實死亡。警員用黑色膠布遮蓋遺體，經調查後證實事主是在青馬大橋失蹤的姓陳（45歲）的哥，惟未知他輕生原因，其死因有待驗屍後確定。

據報案市民表示，事發時正在附近晨運，期間赫見海面有疑似人形物體，形容「個頭凸出嚟……個身沉晒喺水度」，初時並不確定是人，他和數名晨運人士商討後，大家相信應該有人出事，於是報案求助。雖然救援人員快速趕到，救起事主後即時急救，惜最後徒勞無功。