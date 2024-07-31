巴西抵港 洋女肛門陰道藏可卡因

【本報訊】本周日（28日），海關於香港國際機場截查一名由巴西聖保羅出發、經卡塔爾多哈抵港的外籍女子，當關員替她進行仔細搜身時，發現其陰道藏有懷疑毒品，隨即拘捕該名29歲女子，並把她押解至醫院接受檢查。經進一步檢查後，醫生相信女子體內藏有更多懷疑毒品。

被捕女子報稱商人，她已被扣留於醫院接受醫學觀察。截至昨日中午12時，該名女子已排出108粒、共重約1.4公斤的懷疑可卡因，市值約110萬元。海關已落案控告被捕人士一項「販運危險藥物」罪，案件將於今日於西九龍裁判法院提堂。

海關指涉案女子行裝與一般旅客無異，實質以更隱蔽方式收藏毒品，以逃避海關截查。據了解，疑犯收取約5,000美金販運毒品，而案中所檢獲的可卡因呈粉狀，以多層避孕套包裹，分別藏於陰道及肛門內。當中塞於陰道的毒品，一般情況下需由醫生取出，惟她在檢查期間已自行排出體外；至於用口吞服的毒品，涉事女子已逐步將其排出體外。