疑犯持鐵錘模型 重組爭女謀殺案情

登上賭檔再落樓 模擬事主被扑頭 本周日（28日）油麻地發生謀殺案，疑有黑幫背景及替非法賭場睇場的90後男子，因被指「撬牆腳」而遭人從後狂扑頭部死亡，80後男疑兇於同日落網，有附近「天眼」拍下相信是案發經過。至昨日，該疑犯被押返案發現場重組案情，警員帶同人形公仔及模擬鐵錘協助，疑犯除登上大廈的懷疑非法賭檔助查，亦在街頭模擬犯案及拋棄兇器經過，約半小時後被帶上車輛押走。該疑兇已被暫控一項謀殺罪，並於今日提堂。

案發於本周日凌晨2時許，一名疑有黑幫背景的姓彭（33歲）男子，疑因被指「撬牆腳」遭人以鐵錘從後襲擊後腦，約4小時後感不適由友人報案送院，最後因傷重被證實死亡。執法部門經調查後，同日以涉嫌「謀殺」拘捕一名姓巫（40歲）男子及一名姓楊（32歲）女子，並以涉嫌「協助罪犯」拘捕一男兩女。

今提堂 同案4人准保 昨日下午約2時，警員帶同人形公仔到庇利金街61至63號案發唐樓對開行人路，未幾一名據悉是姓巫的男疑兇，被押至現場重組案情。巫身穿白色長袖恤衫、深色長褲及拖鞋，落車後在唐樓門口接受查問，他亦作出回答，有警員持攝錄機拍下過程，疑犯其後被押上樓繼續重組案情。其後，疑兇被帶落樓，他右手持模型鐵錘，人員抱着人形公仔在旁協助，模擬事主被人扑頭的經過。最後疑犯前往庇利金街與寶靈街交界一個垃圾桶旁邊，模擬把犯案工具鐵錘棄置於垃圾桶。此時，人員詢問疑犯有否任何補充，他回答沒有後隨即被押走。其後，該名疑犯被暫控一項謀殺罪，案件今日上午在九龍城裁判法院提堂。早前被捕的另外一男3女（32至56歲），他們已獲准保釋候查。

本周日凌晨2時許，巫男與楊女登上上述唐樓、一個面積約500呎的非法釣魚機賭檔，尋找擔任「睇場」的彭男，3人其後一起落樓。期間有人疑不滿彭男搶走其女友，揮動鐵錘猛打其後腦十多下，其後巫男逃離現場。有附近「天眼」片段顯示，楊女疑未有阻止巫男行徑，待其逃去後曾蹲下向彭男說話，最後她自行離去。彭男當時清醒，且自行站起返回賭檔，惟後來情況急轉直下昏迷，由朋友抬落樓送院後不治。