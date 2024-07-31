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小巴抄牌後褪車撞冧警鐵騎

執法部門電單車遭小巴撞及傾側。 執法部門電單車遭小巴撞及傾側。
執法部門電單車遭小巴撞及傾側。
【本報訊】昨日下午約4時半，有警員巡經新蒲崗景福街73號近Mikiki商場對開，發現一輛小巴涉嫌違反交通規則，遂上前向司機發出告票。當完成「抄牌」後，小巴褪後擬駛離現場，期間懷疑意外與執法部門電單車相撞，導致電單車向右傾側，事件中幸無人傷。執法部門正就事故原因及經過展開調查。
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