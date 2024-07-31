旅客經港澳團入境 遊海南6日免簽證

料先到本地逗留 帶旺旅業零售 外國遊客可經港澳免簽入境海南最多6天！國家移民管理局昨發布公告，即日起實施港澳地區外國旅遊團入境海南144小時免簽政策，與中國建交國家的公民持普通護照到香港及澳門特區後，經港澳合法註冊旅行社組團二人以上再入境海南旅遊，可免簽證並停留不超過144小時(6天)，停留時間由入境次日零時起計。本港旅遊業界歡迎相關政策，可望吸引東南亞以至西方遊客到港再跟團轉到海南旅行，有望帶旺本地旅行社生意。

公告指出，入出境口岸為國家設於海南省的所有對外開放口岸，須整團入境、出境，活動範圍為海南省行政區域，停留時間自入境次日凌晨零時起算。國家移民管理局相關負責人表示，此政策是國家移民管理局進一步支持海南全面深化高水平開放、服務保障海南自由貿易港建設的最新舉措，對推動海南形成開放層次更高、營商環境更優、輻射作用更強的開放新高地具重要意義。

負責人又指此政策也有利促進港澳地區經濟發展，推動港澳地區與海南自由貿易港交流交往，更好融入國家發展大局。國家移民管理局將不斷優化完善區域性入境免簽政策，持續深入推進移民管理制度型開放，以更開放姿態歡迎外籍人員來華，全力服務促進高水平開放高質量發展。

旅社高興 指生意額必升 旅遊促進會總幹事崔定邦歡迎相關政策，形容是國家為香港及澳門打了一張好牌，指出國家指明必須參加港澳註冊的旅行社，意味着外國旅客必須來到香港，才可參加本港的旅行社組團到海南。他形容海南島以陽光與海灘聞名，是外國遊客，特別是西方遊客鍾情的旅遊點，相信會吸引東南亞以至歐美等地遠程客前往當地旅行。

崔亦指海南島遊客多，但相信此新政後，外國旅客會進一步增加。而香港的旅行社作為指明團體，其生意額必定因而上升，他以每年數百萬外國訪港旅客計算，若有三分之一旅客再參加本港旅行社舉辦的海南島團，生意增長已相當可觀。再加上，外國遊客看准此新政後，應會先到香港逗留數天，再經香港前往海南，亦無疑促進本港旅遊業及消費。