涉賄銀行職員加快開戶 商人明答辯

【本報訊】一名經營免稅店的商人涉嫌行賄一名銀行銷售主任，以加快開立個人銀行戶口的流程。涉案的建行（亞洲）時任銷售主任羅子軒早前被廉政公署檢控涉及貪污的控罪，被判入獄6星期。案發時39歲的商人則向該銷售主任提供賄款2,000元，以協助他加快在該銀行的開戶流程。該商人昨被廉署檢控一項向代理人提供利益罪並准予保釋，將於明天在東區裁判法院答辯。

被告卞維龙（39歲，商人），被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（2）（a）條。卞維龙於案發時是一名在東南亞經營免稅店的商人，他於2023年5月初到中國建設銀行（亞洲）股份有限公司「建行（亞洲）」中環一間分行，打算開立個人戶口，獲該分行一名時任銷售主任接待。卞涉嫌於到訪上述建行（亞洲）分行的翌日，向該時任銷售主任提供賄款。

涉案銷售主任囚6周 廉署早前接獲涉及開立銀行戶口的貪污投訴遂展開調查，發現卞維龙向該銷售主任支付賄款後不久便成功開立銀行戶口。涉案的建行（亞洲）時任銷售主任羅子軒（31歲），早前亦被廉署落案起訴。他在東區裁判法院承認4項貪污罪行，並於今年5月被判囚6星期，涉及藉索賄及受賄共13,000元，為包括卞維龙在內的6名客戶加快開戶。