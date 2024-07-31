東呼即應：出院紙如聖旨 病翁冇得留醫

家屬向東呼即應申訴 議員籲醫管局檢討 本港長者赴公立醫院急症室看病，排幾個小時都未必見到醫生，以周一（29日）早上為例，根據醫院管理局「急症室等候時間」顯示，截至當日10時45分，全港有3間公立醫院最長輪候時間超過8小時；例如換膝蓋關節等非緊急手術，更動輒要等兩三年。有患者家屬向《東呼即應》申訴，指其年邁父親到公院住院接受治療，但不適未消除就被迫出院，豈料一日後要再度住院，更感染新冠肺炎，質疑院方有疏忽。有議員認為，應給予時間醫管局進行內部檢視及審視。

一日後需入住其他醫院 79歲的黃伯本身有心臟病、糖尿病和腎臟功能問題，一直在仁濟醫院就醫，但身體隨年紀每況愈下，腎功能開始轉差，上月20日更出現下肢水腫問題，獲院方安排黃伯住院治療。其女兒黃小姐憶述，住院4日後接父親出院時，發現他身體仍然非常不適，護士於當日早上為黃伯注射去水針，至約11時黃伯出現惡心、肚痛等不適徵狀，中午派飯亦不能下嚥。護士知悉後僅表示自己不可以處方藥物，而且因醫生已簽字，黃伯縱然不適，甚至離開病房後折返作嘔，仍然要出院；至出院翌日，黃小姐致電醫管局旗下的「護訊鈴」，獲安排於上月26日帶黃伯到青衣長康普通科門診應診，但途中黃伯出現心口痛及冒冷汗徵狀，門診再次安排他入住其他醫院。

投訴醫護疏忽未獲回覆 黃小姐形容，出院紙如同「聖旨」般，就算病人不適也不能不走，質疑當時護士為何無通知醫生黃伯身體不適；而黃伯出院當晚血壓開始偏低，短時間內更要再次入院，認為仁濟醫院有疏忽，導致黃伯病情惡化。她於月初向醫管局投訴，在本月13日再以電郵投訴指醫護有疏忽，但截至目前為止仍未獲回覆。

院方指評估可返家休息 《東呼即應》就事件向仁濟醫院查詢，院方回覆指，涉事醫生於上月24日早上為黃伯進行評估，確定病人整體情況穩定，下肢水腫已消退，亦無脫水情況，適合出院回家休息，並於同日中午約12時45分在家屬陪同下離開病房；黃伯之後折返病房，向醫護人員表示不適，護士隨即為他量度維生指數，結果顯示其血壓、脈搏及血含氧量正常。院方指，黃伯稍作休息後表示沒有不適，護士評估其情況，並考慮到有家屬陪伴，認為黃伯適合出院返家休息，故此讓他離開。院方表示，醫護人員在安排病人出院前，會全面評估其臨床情況是否穩定及適宜出院，亦會向病人詳細講解出院後的注意事項，包括如果出現不適，應盡快到普通科門診或急症室求醫。

議員梁熙引述醫管局曾提及，不少涉及醫療事故的醫護人員，均出於自責而辭職，相關報告亦不會披露這種情況，導致看來無人需要負責；不過醫管局亦表示，未來可清楚說明醫護是自行離職或是被處罰。他指，醫管局因應當局要求成立了檢討小組，認為需要給予時間醫管局先進行內部檢視及審視，亦應從不同角度看醫療事故頻生的情況，包括軟硬件、醫生待遇、醫院培訓或支援是否足夠，及醫護休息是否不足等，務求全方位盡量將醫療事故風險降低。

仁濟醫院回覆指，涉事醫護確定黃伯情況適合才允許他出院。 東網版面新設計一撳即睇 黃伯女兒 東呼即應爆料熱線