啟用一個月 深中通道錄300萬車次

【本報綜合報道】廣東深中通道昨日正式通車一個月，監測數據顯示，開通首月以來車流總量逾300萬車次，單小時最高峰有超過8,000車次，其中客車佔約93%。工作日期間全線車流總體平穩有序，周末期間車流量增幅約30%，部分時段出現車流緩行情況。通車首月安全態勢基本穩定向好，95%為輕微追尾事故。

帶動當地文旅餐飲業

內媒引述車流時段分析，車流高峰主要出現在上午11時至中午12時，下午4時至5時。預計因暑假結束，以及人們逐漸熟悉和適應深中通道通行路線後，車流會逐步回歸正常水平。文旅業及餐飲業受深中通道開通的影響首先顯現，如中山博物館參訪人數較去年同期有較大幅度上升，南朗崖口村餐飲業全面飄紅，「中山乳鴿已被深圳人吃光」的傳言也提供側面佐證。