中大校徽風波 管理人員被指拖拉阻調查

【本報訊】中文大學於2022年推出新校徽，遭中大校董及校友批評校方事前無諮詢，擾攘一周後恢復為舊版本，中大校董會於前日（29日）公布4項決議，包括中文大學管理層未有充分配合大學校董會檢討修改校徽項目。身兼中大校董的議員張宇人昨回應指事件與由校長擔任主席、名為Resource Allocation Committee的撥款委員會不肯撥款讓校董會通過找校外人士調查有關，而調查機構也表示調查過程受到很多管理人員「拖拖拉拉」、「唔答覆唔應」影響。

張宇人表示2023年1月校董會通過要求大學審核及風險管理委員會跟進校徽事件，但直到9月，該委員會通知大學執行委員會未能尋找適當人選去調查校徽事件，因此校董會決定找校外人士調查。張續指RAC由校長擔任主席，亦由很多教職員任高層，導致「拖拖拉拉地」不肯撥款讓校董會通過找校外人士調查。直到2023年新校董會誕生後，校董會主席查逸超再要求撥款，因此今年年初撥款通過後調查開始，相關機構表示調查過程很多管理人員「拖拖拉拉」、「唔答覆唔應」。

開會未獲諮詢 段崇智遺憾 張又指早前校董會追問後，校方指更換校徽用了290多萬元，但直到調查後，發現在2021年或2020年校方已經有高達1,400萬元的第二期撥款，且從來未有向大家表明有此項目，而1,400萬元隨後的去處，有管理層表示餘下的撥款以供校慶之用，但也有舊生代表表示「未見過呢筆錢」。

中大校長段崇智亦回應校董會的4項決議，指對於是次7月校董會開會日期自己未有事先被諮詢，而是訂定會議日期後才通知，表示深感遺憾，而由於必須出席早前已安排到雲南的公務外訪，因此未能出席校董會會議參與討論。

段又指更新校徽是「持份者參與及機構形象計劃」的其中一部分，並已收集了2,000多位持份者的意見，而得悉推出更新校徽後的反響後也決定將更新校徽撤回；他又強調自己以及相關校方行政人員，於短短幾個月內全力配合由校董會委託的獨立顧問公司的調查，包括獨立顧問公司安排的調查訪談，以及提交逾500份相關文件資料。

中大發表聲明澄清，指大學撤回更新校徽後，所有未經動用的剩餘預算全數退回大學中央基金。大學資源分配委員會按照現有機制重新分配資源，透過大學既定招標程序，委託不同中標供應商提供多項策略傳播和全球宣傳服務，包括在60周年期間的宣傳活動，例如在全球學術聲譽和招聘平台（如QS和泰晤士高等教育）的宣傳推廣、本地宣傳和公關活動支援，以及內地的宣傳推廣及招聘工作。有關詳情已詳列於7月22日校長提交予校董會的文件中。校方嚴正澄清，有關傳言毫無事實根據，對網上有關不實言論感到深切遺憾。