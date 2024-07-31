AI網上課程 近萬師生響應

【本報訊】為配合政府近年推動STEAM教育，教育局早前推出「初中人工智能課程單元」供全港中學採用。港府昨向立法會教育事務委員會提交補充文件，指有開放校園進行創新科技教學示範及觀課等活動，向其他學校分享運用人工智能技術於教學上的良好經驗，現時共有14所學校提供有關服務。另外，香港教育城於去年底起，推出多場「人工智能」及「運算思維」的實時網上教學和自學課程，並舉辦編程比賽，鼓勵學生運用人工智能分析數據。截至今年4月，已有超過9,500名師生參加相關課程。

港府於補充文件指，教育局於2021年在優質教育基金下推出「電子學習配套計劃」，獲資助項目至今共有22個，所有項目已於2023/24學年初展開，當中18個涉及運用人工智能技術以提升多個學科的學與教效能。預計於2024/25及2025/26學年，各項目的成果將會陸續發布給學校使用，當中包括可供教師進行教學設計及分析的智能系統、應用聊天機械人技術的語言學習平台，以及利用數據分析，提供即時反饋的學習平台等。當局亦預留5億元，贊助公帑資助學校試用計劃成果3年。

加強應對法律道德爭議 不過，生成式人工智能技術衍生法律法規、倫理道德等安全相關事宜。局方指，在今年推出更新的《香港學生資訊素養》學習架構，加入創科應用所涉及的道德議題，教導學生要拒絕不道德使用新興和先進資訊科技，為老師提供學與教資源和專業發展課程，舉辦家長講座和設立熱線，為有需要的家長、老師和學生提供個別支援。

局方又補充，會持續透過不同渠道，以了解資訊科技教育，包括應用人工智能於教育方面在學校實施的情況，適時檢討和總結推行的經驗，以優化發展資訊科技教育的措施。