「戶口凍結」有錢支薪 當局轟正生會誤導公眾

【本報訊】營辦正生書院的基督教正生會早前捲入捐款詐騙案，當中有數名高層被捕或被通緝，令到正生會缺乏資金營運，而正生書院亦於本月7日停運，更鬧出欠薪風波。有正生書院前員工向傳媒指正生會近日陸續向員工支付欠款，當局批評正生會早前指銀行戶口被凍結、無法繼續支付員工薪金而要停辦正生書院，是誤導公眾，混淆視聽。

正生會董事會行政總裁李國基早於今年6月初向員工發信，聲稱銀行帳戶被警方凍結，因而無法繼續支付員工薪金，宣布作出「艱難決定」，於7月7日停運正生書院。至6月下旬，有6名正生書院員工指控正生會拖欠工資及長期服務金等，入稟勞資審裁處追討。

轉帳戶口與之前相同 有正生書院前員工日前表示，在正生書院停運當日已收到較早前遭拖欠的3月至6月薪金，但仍被拖欠7月初的工資等款項，總數約3萬元，故向勞資審裁處再作投訴，又引述處方在7月中旬曾與李國基見面調解，卻未能解決。處方原已安排案件在8月7日上庭，直到本月24日該前員工收到正生會支付的所有欠款，並應李國基要求，向處方申請和解。

發還欠款是透過轉帳方式，該前員工指該帳戶是正生會過去向員工支薪及籌款的帳戶，而戶口號碼與正生會受捐獻的戶口及書院前校長陳兆焯過往收取活動費用的戶口相同。另一名前員工則亦指早前收到正生會發還約6位數的長期服務金。正生書院校監崔康常回覆傳媒時指據他了解，香港正生會有數個銀行戶口，其中有部分未被政府凍結，正生會部分戶口仍有數百萬元。

對於前員工收到欠款，當局回覆傳媒指禁毒處未接獲正生會通知其發放欠薪的進度，但有個別正生書院員工向禁毒處表示近日收到欠薪。發言人指發放欠薪正顯示早前正生會歸咎於銀行戶口被凍結、無法繼續支付員工薪金而需要停辦正生書院的說法根本是誤導公眾，混淆視聽。