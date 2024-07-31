屠龍案 控方：掟燃彈毀設施屬恐怖主義

【本報訊】「屠龍小隊」等人於2019年涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺警員。事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，控辯雙方早前已舉證完畢，控方昨在高院開始結案陳詞。控方指，掟汽油彈、破壞公眾設施已算是恐怖主義行為，並提醒陪審團須注意，報告顯示，檢獲的炸彈威力可影響直徑400米的範圍。

炸彈威力達400米範圍 控方指，串謀控罪不依賴協議最終確有發生，協議不必白紙黑字簽署，也毋須每個參與者「坐埋一齊傾」。事實上，加入協議的人，可能互不相識，他們不用知道每個人的崗位，只需知道自己的角色。對於被告李家田指，自己在被捕過程中，曾遭警員施水刑。控方提醒陪審團，要留意會面紀錄中，李的神態舉止「似唔似畀人打咗30至45分鐘」，着陪審團判斷李的供詞中哪些部分是真。

控方另提到，執法部門在2019年12月9日，於香港華仁書院檢獲一大一小炸彈，由紅藍膠筲箕盛載。控方將兩個筲箕傳給陪審員檢視，表示筲箕看似很細，但根據報告，炸彈威力可影響直徑400米的範圍。

本案7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023