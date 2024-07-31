醫健：健康在您手：訂立明確目標 以適當壓力激發表現

暑期期間不少人選擇外遊，但家中17歲的孩子不但選擇從英國回港，更沒有嚷着外出旅行，反而編寫及遵照「養生」時間表：早上8時健身、中午定時吃飯及休息、晚上8時游泳、星期六足球訓練……作為家長，看到時間表沒有學術的份兒，總是有點不自在，但這確反映這孩子對運動要求比以往認真和投入。

孩子在英的過去幾年一直是學校的足球隊成員，隨着日漸成長，體形更為魁梧時，在心態上也開始有轉變了。他期望在放暑假的兩個月內提升體能及紀律，提高身體在運動時的對抗質素，以成為水平更高的「足球一隊」守門員。

這正是筆者最愛的「目標設定理論」（Goals Setting）。不論是大人或小朋友，只透過勉勵自己努力後會在運動或學術等目標上得到成果是不足夠的，因缺乏方向的指標，難以針對設計達成目標的計劃。因此，我們要訂上一個明確且可行的目標，成為自我推動的動機。如孩子的目標是爭取成為一隊的守門員，就要持續及有恒心地開始更高強度的體能運動，並同時加強心理及技術上的調整，以達到目標。

另外，若我們能在運動上應用「倒U形理論」（Inverted-U Theory），即適當運用壓力並給予身心刺激，在某特定水平下，壓力反倒令表現上升。但要注意若當中的激發壓力是高於所能承受的，將產生負面效果，如身體更容易疲累、情緒低落、體能下降及表現下滑等，甚至牽連生活上的其他部分。

從今天起，大家也嘗試在生活細節上設定目標，將適當壓力合理地激發表現，相信會有意想不到的回報。

聖雅各福群會賽馬會We WATCH

優活健康計劃計劃經理 陳國雄

聖雅各福群會