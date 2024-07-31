研究：童年創傷可致「怕睇牙」

【本報訊】不少人害怕到牙醫診所接受檢查及治療，香港大學牙醫學院研究發現，原來童年創傷可導致「怕睇牙」。研究人員早前於心理學期刊《Frontiers in Psychology》發表相關學術文章，團隊鼓勵進一步研究以了解相關機制，以助牙科焦慮管理及提升患者護理質素。

研究團隊透過在線問卷調查，評估171名參與者的不良童年經歷和牙科焦慮水平，發現累積的不良童年經歷愈多，牙科焦慮分數便愈高，反映情感和身體需要被忽略、性侵犯和家人濫藥等童年創傷，均可能加重牙科焦慮。

勿嚇唬子女助緩解 團隊於2022年12月亦曾發表研究報告，分析網上影音平台上145條相關影片，當中包括一些患者陳述片段，點擊率相當高。團隊經分析認為與牙科本身相關的牙科焦慮成因，大致分為認知和行為兩類，認知因素包括無力感，而行為因素包括直接創傷，或通過他人例子或口述描繪，形成條件反射導致焦慮。

對於影響的程度，團隊指害怕睇牙甚至出現恐懼症，可能會嚴重影響個人口腔健康和整體福祉，上述兩項研究揭示，牙科焦慮與童年創傷之間存在顯著聯繫，專業人員探究牙科焦慮的原因時，必須考慮患者早期的生活經歷；此外，提高對牙科焦慮的認識，了解其潛在原因，並促進相關教育亦非常重要。

團隊提醒，有各種方法可以緩解「怕睇牙」，簡單如父母不要嚇唬子女也有所幫助，並建議牙科專業人員與相關專家合作，制訂針對性干預措施，以紓緩牙科和心理方面的問題，以及製作內容可靠、具權威性的公眾教育影片。