兒控鏡片減慢近視加深 速度高達6成

理大聯合開發 6至12歲黃金期 促把握時機 數碼時代令香港青少年近視情況日趨嚴重，香港理工大學聯合光學公司開發出兒童近視控制鏡片。理大表示，經研究證實，較普通眼鏡而言，兒控鏡片能有效減緩近視加深，且逾九成兒童能迅速適應。該款兒控鏡片採用了理大的專利同心多環近視管理技術（DISC）及合作公司的技術。香港光學會指，兒童控制近視的最佳時間只有約6年，應把握時機，避免讓近視進一步的發展和加深。

理大稱，研究證實，子女患近視的風險會隨着遺傳因素增加。經12個月臨床測試證實，相較佩戴一般單光鏡片，佩戴新款兒控鏡片能有效減慢近視加深，即使父母有近視的兒童同樣有效。這表明此鏡片有助減少因父母有近視而增加子女患近視的風險。

逾95%佩戴兒童3天內適應 理大指此款兒控鏡片亦結合光學公司技術，有效減慢近視加深速度達48%至63%，減慢眼軸增長達41%至77%。此外，不論觀看任何距離及方向，這款鏡片均能為佩戴者提供理想視力；而且容易適應，超過95%佩戴的兒童在3天內便能適應鏡片。

香港光學會會長關國輝表示，香港兒童近視嚴重，6歲至12歲這6年間是兒童近視控制的黃金期，父母應該盡力把握時機，為子女提供最有效的近視控制管理措施，守護眼睛健康，避免發展成深近視及出現其他長遠的眼睛健康問題。

香港理工大學副校長（研究及創新）趙汝恒表示，DISC正正是一個絕佳例子，它展示了學術研究如何能轉化為有效的解決方案，能為有需要人士提供多一個選擇。他又指很高興能與光學公司建立全球合作夥伴關係，攜手研發更多創新技術，並進一步推動近視研究發展，造福社會。