動漫節煞科 丁財兩旺商戶笑開眉

【本報訊】一連5日的香港動漫電玩節昨日來到最後一日，場內依然人頭湧湧，Cosplayer盛裝打扮與同好交流。於場內售賣玩偶的攤檔營運人Kay指出今年人流「後勁不繼」，周一及二的人流略遜，不過生意反而有輕微的增長，不少客人都受到氣氛帶動願意消費，「有啲人入到嚟就梗係覺得要買番少少嘢先。」他又指出，大會今年要商戶使用人面識別才可進場，手續變得繁複，令以往從未需要排隊進場的參展商，每天早上亦要排15至20分鐘，質疑保安嚴密的必要性。

本地玩具品牌Hot Toys每年都深受動漫迷歡迎，高級市場傳訊部經理周晴晴指出今年的反應亦非常之好，她提到因應電影在首3日推出限量出售的現貨產品，都在半日內被搶購一半，而現貨產品的銷情亦相當理想，而整體人流則與去年相若，當中有不少顧客願意落手購買心頭好。

Cosplayer攝影師需另買通行證減擠迫 而今年Cosplayer及攝影人士有新安排，需要購買售價分別為20元及80元才可進入3樓的CosParadise，攝影人士亦不准再落腳架。Cosplayer李小姐指新措施下場內空間明顯較大，亦「好行好多」，氣氛亦較以往好，「唔會好似以前咁逼逼逼，逼完就走」，與其他人交流亦會更方便。但亦認為今年的Cosplayer通行證名額只有3,500個，略有不足，甚至有炒賣的情況，她的通行證亦是以130元在網上交易平台買回來。

Cosplayer「無限」則指今年不少Cosplayer因去年部分人不守規矩而受害，例如去年不少攝影師落腳架圍住Cosplayer拍攝，令通道受阻，即使保安勸阻亦拒絕離開。而今年新措施下，「可以行得舒服啲」，對於守規矩的參加者氣氛亦更好，惟亦認為新措施發布得太急。