慶電車120周年 麥兜與搭客見面

【本報訊】香港電車為慶祝營運120周年，將聯同經典卡通人物「麥兜」和他的家人朋友們與市民旅客暢遊香港。對於電車會否增設冷氣改善體驗，電車公司稱暫時未有相關計劃。此外，香港電車還因應120周年推出各種紀念品，包括電車模型、紀念幣和郵票等，並於今日起在中環開售。

聯名觀光電車 每日6班次 香港電車將以「處處有你，叮叮與你」為主題，與麥兜聯名推出觀光電車，每日10時起將會有6班觀光電車往返銅鑼灣總站至上環西港城。屆時「麥太」和「麥兜」母子更會在車廂上層一同搭車與沿途的市民和旅客們見面。

香港電車董事總經理戴弘博表示，在載客量方面，目前為止較去年有所上升，但較疫情前相比仍有10%至15%差距，不過相信會逐漸拉近。對於電車會否增設冷氣，戴稱暫時不會考慮；有部分人還是希望可以呼吸窗外新鮮空氣，而且加設冷氣涉及電車電力系統，需要較高成本。

另外，香港電車今日起還將在中環街市開設紀念品商店「120周年限定店」，售賣香港電車120周年的各類紀念品，包括黃金紀念幣、麥兜與麥太親子八達通禮盒、香港電車X麥兜紀念文具和特色手機殼等。