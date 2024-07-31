大灣區航空經港飛 6口岸海空免稅轉乘

遍東莞廣州深圳中山 高速渡輪直駁客機 為方便經香港國際機場轉飛的內地旅客，大灣區航空近日推出「經港飛」客票。大灣區航空昨日宣布，與珠江客運透過代碼共享推出「經港飛」，為由大灣區6個主要口岸，包括東莞虎門、廣州南沙、廣州琶洲、深圳福永、深圳蛇口及中山，經香港機場轉飛不同目的地的旅客，提供無縫的海空轉駁服務。由即日起，旅客可經內地指定旅行社或大灣區航空客戶服務中心，預訂已同時包含高速渡輪航段及飛機航段的客票，船程會共享大灣區航空的航空公司代碼「HB」。

一站式辦理 行李直送目的地 「經港飛」為旅客提供一個既節省出行時間亦具成本效益的選擇，他們可「一站式」在出發口岸的客運碼頭預先辦理出境及登機手續，隨即便乘坐高速渡輪，前往香港國際機場海天客運碼頭，然後於指定閘口登機。旅客於高速渡輪航段可享有的行李限額，與其大灣區航空航段所適用的限額相同，而託運行李會由出發口岸直接送達航班目的地。此外，凡訂購「經港飛」客票的旅客，均可獲豁免繳付香港的飛機乘客離境稅。

代碼共享 實踐優化多式聯運 現時來往上述6個口岸與香港國際機場的高速渡輪服務，每日共有超過50班。是次代碼共享安排反映大灣區航空一直支持香港優化「多式聯運」服務，以鞏固其國際航空樞紐的地位。新安排亦有助促進香港與大灣區其他城市之間的旅遊及經濟活動，進一步推動大灣區發展，讓香港更好地融入國家發展大局。

大灣區航空自2022年7月啟航以來，擴展了不同飛行網絡，除增加新航點及加強現有航線的班次之外，亦有開拓包機業務，例如日本德島等，以滿足市場需求。機隊現時有8架波音737-800客機，能夠提供往返香港與曼谷、台北、首爾、東京、大阪、馬尼拉及海口的定期航班服務。

此外，大灣區航空早前為慶祝兩周年，由本月23日起先後推售多個航點的20元來回機票，包括首爾、曼谷、東京和台北機票，每日名額200張，並大受市民歡迎。