全城奧運熱 港隊賽事打氣聲不絕

【本報訊】奧運氣氛熱鬧，市民踴躍為港隊健兒打氣，昨晚乒乓球混合雙打銅牌賽上演，港隊黃鎮廷與杜凱琹迎戰南韓選手，杜凱琹媽媽亦在一個大型商場內觀看女兒比賽，她希望凱琹能夠「放開啲打」，不要因為輸贏而有負擔；又提到女兒右手有傷患，雖比賽前有好轉，惟仍要「就住」。今場賽事，她坦言看得十分「肉緊」，尤其尾段港隊一度追貼比分，惟最終不幸落敗。

乒乓混雙銅牌戰 聚商場圍觀 奧運賽事吸引不少市民在商場一齊觀看，氣氛熱烈，有發展商透露，旗下商場推出多項活動，包括舉行賽事直播，派發小手幅、頭箍等打氣道具，預料人流按年增加15%。本報記者昨日晚上8時到觀塘apm，發現數百名市民在大屏幕為港隊喝采一幕，圍觀市民站滿商場中庭至3樓，不時傳來陣陣吶喊、鼓勵，每一分都激動人心。雖然最終港隊落敗，有市民認為運動員已經盡力，對成績感到滿意。

杜凱琹媽媽鼓勵女兒續追夢 杜媽媽表示，為了讓凱琹專注賽事，多數賽前不會與女兒聯絡，而且成為乒乓球員亦是女兒自小的夢想，相信參加奧運這類大型賽事，難免會有壓力。她亦親自向女兒傳授「減壓秘笈」，例如調節呼吸、打坐等，希望幫到愛女。她又指，女兒自小追夢，經歷不少難關，學習到拚搏精神，沿途亦得到不少支持，希望女兒繼續堅持，不要放棄。