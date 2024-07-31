缺籌辦賽事專才 運動產業化待提升

【本報訊】張家朗衞冕成功，在巴黎奧運男子花劍個人賽奪得金牌，而江旻憓日前亦奪得女子重劍個人賽金牌，何詩蓓亦在女子200米自由泳賽事贏得銅牌，累計本港今屆奧運已取得兩金一銅佳績。浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松昨日表示，香港代表隊自劍擊運動取得奧運金牌後，令此項運動大受歡迎愈來愈多人參加，惟香港仍缺乏舉辦運動賽事的本地專業人才，建議政府要再多投入資源作培訓。

劉永松出席電台節目時表示，自香港代表隊在劍擊運動首次取得奧運金牌後，政府大力推動這項運動，在明星效應下，參與該項運動的人增加，更有利於選出好的運動員作培訓。他又稱，香港體育學院在運動科學方面的訓練，協助運動員恢復，重新作戰，心理輔導等範疇，在過去20多年，已達到世界級水平。他指運動項目能入選「A*級」或「A級」類別非常重要，可獲得政府資助，以得到充足資金聘請國際最知名的教練或助教來港培訓運動員，運動場地的資源配套也會進一步得到改善。

學者：政府應扮演召集人角色 劉續稱，學習某一類運動例如劍擊，以及購買相關產品器材等，只屬運動產業化的一部分，政府應扮演召集人角色，讓大企業、大機構，甚至餐飲零售業界，將精英運動員的價值包括正面形象推廣開去。另外，香港缺乏舉辦運動賽事的本地專業人才，未來應多投放資源，在大學開辦更多關於運動產業的課程，透過專業化去提升產業化。他指政府可以擔當一個平台角色，未來再購買大型賽事的轉播權，讓運動產業更易做，產品更易推廣。

黃大仙區議會議員日前到訪啟德體育園，參觀啟德青年運動場及啟德主場館建築工地。體育園落成後將進一步協助政府推動及落實體育盛事化、普及化和精英化的體育政策目標，幫助香港引入國際體育及娛樂盛事，推動粵港澳大灣區的體育融合發展及交流。