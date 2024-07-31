血汗伴高強度訓練 保狀態需短時間康復 傷患無情 隨時扼殺運動員努力

【本報訊】運動員每日進行高強度訓練以應付比賽，身體難免出現勞損或傷病。曾為多名香港運動員診治的醫生指出，運動員與普通人在康復治療上有所不同，運動員為保持最佳比賽狀態，是不能休息太久的，而為了讓他們在短時間康復也需要多方的配合，又指曾經有運動員因參加訓練而受傷，一度更有生命危險。此外，運動員保持放鬆的心態亦十分重要，何詩蓓亦曾表示，自己會通過看動漫緩解比賽前壓力。

曾負傷集訓 石偉雄搵命博 香港中文大學醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒，曾經兩次為香港劍擊代表隊的江旻憓做過膝蓋十字韌帶手術。他指運動員、尤其是劍擊運動員，由於經常有轉向和近身等動作，對膝部要求高。他又指香港體操代表隊石偉雄是他接觸過的最多傷患的運動員。石偉雄曾負傷參與集訓，一度頸椎骨折移位更有「性命不保」風險。容認為石偉雄幾經沉浮，今年能再次代表香港出戰奧運，令他十分感動。

容樹恒希望能與運動員們一起前進，同時能幫他們醫治傷患。運動員們在賽場上所付出的如此大的努力，並不是只為了自己，而是為了全港市民，而運動員們的精神亦能給香港人帶來更多的正能量。

運動員在運動場上保持良好、放鬆的心態，亦會對比賽帶來積極影響。香港游泳運動員何詩蓓表示，為調整比賽前的心理狀態，有着自己的一套減壓方法，就是看一些輕鬆和勵志動漫。她早前表示，自己最喜歡的動漫就是《反斗車王》和《功夫熊貓》，又稱這些類型的動漫能讓自己在比賽中更投入。