上半年錄逾4.5萬宗罪案 破案率不足3成

【本報訊】執法部門代表昨到九龍城區議會公布罪案數字。整體而言，今年上半年全港錄得45,315宗罪案，較去年同期上升5.6%，整體破案率26.3%；若撇除詐騙案，破案率有44%。而錄得升幅的罪案有詐騙、勒索、盜竊和爆竊。詐騙案方面有19,897宗，較去年同期增加1,154宗，當中62%涉及網上騙案。詐騙佔整體罪案約44%，涉及金額44.8億元。

詐騙案佔近2萬宗 由於市民防騙意識日漸提高，「猜猜我是誰」的電話騙案下跌至749宗，跌幅約六成。然而今年年初開始出現，假冒支付平台客服的新手法，今年上半年有1,605宗。針對新型電騙手法冒起，執法部門會同網購平台和速遞公司商討對策，如在門市網頁提示防騙訊息。此外，亦出現假冒律師，藉詞幫助騙案受害人追討欠款，繼而進行二次詐騙，或假冒電腦操作系統或防毒支援等詐騙手法，情況是電腦屏幕彈出警告視窗，指電腦出現問題需聯繫支援熱線，騙徒藉此取得受害人個人資料。

至於九龍城區上半年罪案情況，整體數字是1,993宗，較去年同期減少40宗，跌幅為2%，破案率2.8%。多項主要罪案都錄得跌幅，包括詐騙，刑事毀壞嚴重毒品罪行，行劫和爆竊案等等。較為顯著升幅的是盜竊案，因刑事罪案被捕的青少年有61人，較去年同期下跌4.7%。國安法方面，截至2024年6月底拘捕300人，當中六成人已經被檢控。

對於有區議員關注，政府在全港安裝2,000個閉路電視的情況，當局指閉路電視今年4月在旺角安裝15套，進行一些改善措施之後，今年年尾安裝600多套，明年年底前安排1,385套，預計未來每年會安裝2,000至2,500套閉路電視。至於新加坡在2030年安裝20萬套閉路電視，而在90年代已開始安裝閉路電視的倫敦今日有80萬支鏡頭。而安裝地點主要是罪案黑點或人流聚集的地方，將來閉路電視好有可能添加人工智能，而新安裝的閉路電視已協助偵破13宗不同的案件。