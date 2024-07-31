零散游擊式滲屋邨 私煙黨大錢賺不完

3年僅成功檢控12人 控煙酒辦懶閒捱轟 港府連續兩年大加煙稅以控煙，催生私煙及冒牌煙更加氾濫，今年首半年，海關破獲9,200多宗私煙案件，拘捕者雖然超過8,000人，惟僅檢獲2.1億支私煙，私煙活動似有「游擊」及「零散化」的發展。不法私煙活動冚之不絕，有議員批評專責控煙執法工作的衞生署控煙酒辦涉「放軟手腳」有關，疏於在屋邨檢控違法私煙活動，成功檢控案例更被譏低至「3年只有12人」，以致煙草事務協會早前憤而向立法會申訴部門投訴，嚴斥控煙酒辦「懶懶閒」，議員邵家輝批評當局控煙講一套、做一套，促加強打擊私煙，及早在每個已完稅香煙的煙包上印二維碼，方便執法。

僅檢獲2億支 遠低去年 本港兩度上調煙稅後，每支香煙的稅金由2.5元加至3.3元，每包香煙的煙稅更由50元加至66元，香煙儼然已成「奢侈品」。然而，海關最新執法數據顯示，去年部門破獲11,805宗涉私煙的案件，檢獲私煙6.52億支，拘捕10,995人；今年首半年，破獲的私煙案件已達9,238宗，拘捕人數亦有8,733人，但檢獲的私煙卻僅有2.1億支。分析有關數據，可見今年上半年海關破獲案件及拘捕人數雖直逼去年全年，但檢獲的香煙數目卻遠遠低於去年，私煙集團似以「零散」及「游擊」方式犯案，上游執法的效力勢日以削弱。

「點心紙」密密派 1日3張 批發及零售界議員邵家輝認為，海關執法能力強，但控煙工作不能只靠上游打擊，下游即深入地區掃蕩及打擊私煙的工作十分重要，但控煙酒辦明顯未盡其責，他形容，私煙集團在公共屋邨有規模、有規律地派發俗稱「點心紙」，並且送貨上門，有住戶一日收到3張「點心紙」，質疑控煙酒辦是否真的在屋邨認真執法，「點解可以捉唔到人」?

私煙猖獗下，合法經營者損失慘重，煙草事務協會早前已前往立法會申訴部門，投訴控煙酒辦在打擊宣傳上的執法「非常不足」，邵指，他已聽取了有關業界的申訴，現正等待立法會申訴部門回覆，會繼續跟進事件。

至於罰則方面，他贊成加重走私私煙的罰則。並針對坊間有「老鼠煙」也會標籤已完稅的漏洞，建議當局在每個煙包印上二維碼，讓執法部門能夠即時掃描識別未完稅產品。現時正與政府及業界商討可行性。