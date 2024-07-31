戰績彪炳 劍神3年獲逾1800萬獎金

【本報訊】做運動員一樣有「錢」途！戰績彪炳的「劍神」張家朗3年內在多項賽事已進帳逾1,800萬元獎金。「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」將向張家朗頒發600萬元奪金牌獎金，「林大輝慈善基金」另會向張家朗頒發300萬元獎金，意味「劍神」在巴黎奧運開鑼首周已進帳近千萬元。而何詩蓓在200米自由泳賽事奪得銅牌，亦獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒予150萬元獎金。

自從上屆東京奧運奪得男花個人賽金牌後，張家朗已成香港體壇風雲人物，獲封「劍神」及「劍壇193」等名號，上屆奧運，張家朗獲得精英運動員嘉許計劃的500萬元，林大輝當時亦「找數」，發放至少250萬元獎金助張家朗「做業主」。

而少年棄籃球而走上劍擊之路的張家朗，亦以事實證明自己的選擇百分百正確，近年他先後斬獲多項大型賽事獎牌，成績驕人，去年杭州亞運，張家朗擸個人賽金牌及團體銅牌，以個人賽運動員可獲100萬元獎金、團體賽則獲200萬元計算，他去年亞運進帳150萬元。

而同樣是去年，張家朗在世大運奪兩金後，已經獲得「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發至少75萬元，香港體育學院的「精英甲+」每月贊助又超過4萬元。

擔任品牌代言人亦豬籠入水 此外，張家朗榮膺「劍神」後，亦會抽空拍攝廣告，更曾經擔任國際時尚品牌Dior的品牌大使，又試過出任VISA信用卡代言人，粗略估算張家朗自東京奧運後的收入，除了獲獎的獎金外，張家朗3年內已經另就代言等進帳近1,000萬元，由此證明香港運動員都有機會獲得高收入，不用為生計苦惱。