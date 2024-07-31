個人第3面奧運獎牌 何詩蓓：十分滿意

【本報訊】「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan），昨天出戰巴黎奧運200米自由泳決賽，她在頭150米一直領先下，最終游出1分54秒55成績，贏得銅牌，連續兩屆站上頒獎台。同時Siobhan亦奪得個人奧運第3面獎牌，成為香港歷來累積最多奧運獎牌的運動員。

首150米一直領先 游泳賽在巴黎的拉德豐斯體育館上演，何詩蓓於準決賽游出1分55秒51秒，總成績第4名殺入決賽。獎牌戰排第6線道的她，在頭50米游出26秒72，成第一位轉池泳手。之後兩次轉池Siobhan亦繼續保持領先優勢，游完150米後以1分24秒97帶頭。不過最後50米一眾對手發力狂追，最終Siobhan被澳洲孖寶奧姬娜嫺及堤密絲追過，但仍游出1分54秒55，勇奪銅牌。至於奧姬娜嫺則以1分53秒27的破奧運紀錄奪金，而上屆東京奧運200自金牌得主堤密絲，則以1分53秒81奪銀。不過Siobhan衝擊獎牌之路仍未完結，她在女子100自仍大有機會添獎牌。

何詩蓓賽後受訪時顯得相當開心，直言今屆比賽感覺比上屆更特別：「很開心，雖然時間沒有比想像中快，但我亦十分滿意。家人在現場看我比賽，加上出場看到很多香港區旗，知道大家特意前來支持及為我打氣，始終東京奧運沒有觀眾，今屆感覺是有點不同。」

對於能夠繼上屆東京奧運200自勇奪銀牌後，再次站上奧運頒獎台，Siobhan亦有感而發：「今屆選手實力更強，明白要站上頒獎台絕不容易，因此這面獎牌十分難得。但我過去一直在訓練期間付出了很多，非常相信自己實力。」

感謝香港市民支持 最後，Siobhan又不忘感謝香港市民對自己的支持：「比賽時間非常早，多謝大家設定鬧鐘看我比賽，未來數日雖不會經常上社交平台，但我已收到大家對我的愛及支持，請繼續為香港運動員打氣。」