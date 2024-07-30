促癌植物通街見 政策不善速檢討

親近自然，除了可以減壓，還可使身心健康。然而，都市環境讓樹木生存格外不易，譬如說排水不良、土壤過硬、樹穴空間不足造成的逆境等，都在傷害樹木。事實上，面臨極端氣候帶來的強颱暴雨，更讓都市樹木面臨挑戰威脅！本港已踏入風雨季，早前受連場暴雨影響，有市民反映沙田城門河第一期海濱花園，有多棵樹木倒塌，其中有倒塌樹木的根部以膠袋包裹，質疑負責部門管理不善。

本報記者早前聯同香港康樂事務職員總工會巡查城門河第一期海濱花園時，當局已清走較早前倒塌的樹木，並重新栽種一棵新植物。然而，從市民當時拍到的照片見到倒塌的樹木根部有透明膠袋包裹。職員批評用膠袋包裹樹根是「荒唐」，估計當時人員未拆膠袋，就直接栽種於泥土中，自然阻礙樹根向外生長，根部被焗死，失去抓實泥土的能力，就會增加倒塌的風險。這宛如古時婦女裹小腳，不是天足怎行得快？樹木根部被包死怎吸水分而可以健康成長？康文署外判綠化工程，期間雖然會派人員監督栽種過程，卻依然出現問題，估算是監管馬虎或監督人員對樹木知識不足。

除了栽種不得其法，記者及職員亦發現倒塌樹木附近栽種了數棵屬促癌植物的闊葉灑金榕。事實上，本報多年前亦曾巡查黃大仙及油尖旺一帶，就促癌植物作出翔實報道；近日記者重返現場，除了飛鳳街休憩處再沒有栽種促癌植物外，富強苑一段的聯合道仍見到數棵石栗，而杏林街及鳳舞街交界則仍有大量的假連翹促癌植物。附近居民冼先生指，偶然會行過這裏，不知道石栗原來有害，對附近栽種了促癌植物感到愕然，慨嘆「喺呢度都住咗10多年，唔知道附近栽種乜嘢灌木，是否致癌更加唔清楚。」

據悉政府在多年前已經透過內部文件，指示各部門避免在休憩處栽種促癌植物，例如又稱變葉木的闊葉灑金榕。不過，現時於休憩處還見到對人體產生危害的植物，可見政府監管依然不足，實在有檢討空間。話就話市民於促癌植物附近走過，對身體的影響甚微，如果長期接觸有關的促癌植物，是有機會影響市民的健康。

防患於未然，其實最好的做法就是避免種植有關促癌植物。根據文獻記載，促癌植物是指含有「EB病毒早期抗原誘導物」的植物，可以誘導EB病毒對淋巴細胞的轉化，並且能夠促進由腫瘤病毒或化學致癌物質引起的腫瘤生長，如鼻咽癌、食道癌等，促癌物質不一定會致癌，但能夠促進致癌物質或致癌病毒誘發細胞癌變，且能促進癌細胞生長。既然如此，康文署和樹木辦除了加強樹木管理，減少塌樹風險外，如何將香港構建成一個可持續發展的宜居城市，慎選種植何種植物應該是重要一課。康文署就指已提醒外判園藝承辦商種植時盡量清理包裹物料，為樹木提供理想環境。其實，為市民健康着想更加重要，一些觀賞植物如灑金榕，即使並未發現有流行病學研究報告指接觸該等植物會增加患癌風險；署方就稱因此沒有相關的內部指引，只提醒市民避免採摘或進食。天下香花佳木何其多，何必偏要選威脅市民健康的花草樹木來種植？