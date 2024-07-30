龍七公：工人「有汗出無糧出」必須解決

建造業界拖欠款項問題嚴重，建造業總工會稱，近日接獲地盤工友求助，指被欠薪超過3個月，涉款超過3,000萬元，受影響工友逾500人，涉及逾10個地盤。資料顯示，今年以來建造業欠薪問題幾乎每個月都發生，地點遍及港島、九龍和新界。

欠薪成因眾多，既有工程進度問題，也有合約原因，但歸根究柢多與建造業陋習未改有關，包括「大細糧」、「價低者得」及「多層分判」手法，有如層層剝削，基層工人利益最受損，更衍生工程「將貨就價」問題，建造業界有需要檢討及改善。

建造業「大細糧」的支薪方式，影響有關工傷、死亡補償、強積金等計算，變相壓榨工人應有的薪酬，同時影響追討賠償；「價低者得」不但有損工程質素及收益，亦會拖慢本港基建項目的整體進度；「多層分判」現象亦容易在工程進入「完工收尾」階段時，衍生分判商為逃避支付工人薪金，選擇倒閉公司，導致工程爛尾，工人被欠薪。

業界與政府有共識推出《保障工人獲發工資措施指引》，列明僱主要按合約的實際工資，以過戶方式支薪，以便記錄和減少爭議，惟目前指引並沒有法律效力。為保障工人，政府早前已提交《建造業付款保障條例草案》，禁止業界現時「先收款、後付款」的不公平付款條款，並引入審裁機制。條例草案建議有停工或減慢工程進度的權利，包括若上家「應付不付」時，下家在5個工作天前通知付款方及業主，便可行使相關權利而不會被視為違反合約；同時下家在收到欠款後需在5個工作天內全面復工。這樣既保障下游分判商或物料供應商，亦保障在解決拖數問題後，工程可如期進行。

條例草案亦建議針對不少於500萬元的總承包合約，當申索方向付款方提出付款申索，如付款方沒有在30日內回應，或沒在60日內付款，申索方可在28日內決定是否啟動審裁，而提請審裁至付款方支付經審裁裁決的款項只需約3個月，如付款方沒有在限期前付款，申索方有權停工或減慢工程進度，亦有權向法庭申請強制執行裁決；如不滿審裁結果，雙方均有權提請仲裁或法庭審議。可見條例有助建立清晰審裁機制處理糾紛，被拖數一方毋須擔心裁決後仍無了期被拖數。而由審裁員決定審裁費的攤分比例，則可令下家審慎評估是否啟動審裁，有助機制不被濫用。

盡快修例 加強保障 筆者期望《建造業付款保障條例草案》能盡快通過，減少建造業界拖糧問題，減低工程因被拖糧而延誤、投標者就拖數風險提高標價的情況。同時建議政府在草案中訂明在私營工程實施的時間表，及盡量杜絕不合理的工程超低招標價格。

當前，本港正進入高速發展的關鍵階段，估計本港工程數目未來數年仍處於高水平，當局必須認真研究，完善監督，提升透明度，才能有效地改變建造業環境，保障工人的合法權益。