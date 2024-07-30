撥亂反正：華府對中東始亂終棄

在進一步討論《北京宣言》前，首先簡單回顧美國的失敗中東政策。美國在第一次冷戰（相對於當前的新冷戰）結束前後，曾嘗試對中東政治版圖進行大改造，加緊拉攏沙特、約旦、伊拉克等親美遜尼派政府，以及同屬遜尼系的阿蓋德、塔利班、哈馬斯等恐怖主義及武裝組織的前身，又努力向阿拉伯民眾灌輸美西方的民主、自由、平等及消費主義價值，藉此抗衡伊朗、敍利亞等什葉派政權和保守派勢力。其目的當然不是為了促進中東地區的繁榮穩定與民眾福祉，而是要保障美國在區內的政經軍事和石油利益。

然而，伊拉克薩達姆政權入侵科威特、由阿蓋德發動的「九一一」恐襲，以及阿富汗塔利班成功奪權，令美國驚覺其代理人戰略與價值輸出政策並不管用。加上國內的選舉政治需要，美國決定改為直接「落水」，先後發動了阿富汗、伊拉克戰爭，以及多宗軍事政變與顏色革命。但結果證明有關策略還是失敗的，除了導致區內戰火連綿，生靈塗炭，還助長了極端恐怖主義組織伊斯蘭國的興起，石油與難民危機不絕，「阿拉伯之春」變成了「阿拉伯之冬」。

隨着軍費負擔愈來愈重，美軍傷亡數字與日俱增，再加上中國的高速發展，令美國及其亞太區盟友日益感到威脅，美國於奧巴馬管治後期決定改行印太優先戰略，逐步從中東地區退場撤軍，並在特朗普年代加速實行，但最終卻由拜登政府承受了美軍倉皇撤離阿富汗的惡果。

此外，為了安撫美國最重要的中東盟友以色列和國內的猶太選民，特朗普先後承認了耶路撒冷為以色列首都和以方對戈蘭高地的主權宣稱，將以巴和談與巴勒斯坦建國掃入地氈底，埋下了哈馬斯突襲以色列和以巴戰事大爆發的導火線。