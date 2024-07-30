自成一家：轟炸機飛近美國的意義

中國轟6轟炸機日前和俄羅斯的軍機聯合巡邏，雖然沒有進入美國領空，卻首次飛進阿拉斯加防空識別區，對中國可謂意義重大。這是因為轟炸機能夠攜帶核導彈，加上遠程打擊能力非常精準，可以發揮強大的威懾作用，讓美國感受到真正的威脅。

從俄烏戰爭邁入第3年仍僵持不下來看，現代國家戰爭最終的勝負仍要取決於兩國的國力，當中以武器數量最關鍵。若說以前注重閃電戰，短期內打敗對方即是取勝，現已變成持久消耗戰，一兩次突擊成功並不算甚麼。中國轟炸機這次接近美國領空約300公里，在戰事上的實質意義並不太大。

反而此次行動的最大意義在於反映中俄關係出現重大突破。中美隔着太平洋相望，距離阿拉斯加大約有5,000公里。而轟6是解放軍空中作戰行動的核心力量，作戰半徑約3,000公里，從中國本土起飛的話，必須要空中加油才能抵近阿拉斯加防空識別區，否則很有可能是從俄羅斯遠東起飛。

若是後者，就是向美國明確傳遞出一個信號：中俄關係已超出外人想像，兩軍雖然沒有戰略結盟，可是協同作戰的默契已經達到結盟程度。事實上，中俄海軍最近也頻頻互動，剛剛結束在南海聯合軍演，可見雙方在軍事領域合作的深度和廣度前所未有。

中國距離美國本土遙遠，雙方一旦爆發戰爭，主戰場肯定是在亞太地區，動不了美國的根基。中國轟炸機這次飛近美國領空附近，是一個重大的轉變，意味着未來的中美戰場有可能推進至美國本土。按照美國政府的一貫說法，中俄軍機和艦隊愈來愈多地出現在美國領空和領海附近，是在國際法允許的範圍內行使自由巡航權力，華府沒資格對此說三道四，反而應該慢慢習慣。