筆下風雲：中美的和平與戰爭

正當美國國會將戰爭犯、以色列總理內塔尼亞胡當成英雄款待之際，中國則默默為世界和平幹實事。巴勒斯坦14個派別高級別代表，早前在北京破天荒舉行和解對話，當中包括一直水火不容的法塔赫和哈馬斯，並簽署《北京宣言》，同意組建「臨時民族和解政府」治理以巴戰後的加薩地帶，為大和解、大團結踏出重要一步。

別看拜登政府一樣擺出和平姿態，揚言支持兩國方案，但實際立場全面倒向以色列，出錢出力支援以色列在加薩進行屠殺，多次在聯合國安理會就加薩停火及人道救援決議投反對票。現在又對內塔尼亞胡實行貴賓式招待，一再證明在美國主導下，中東只有殺戮，無望和平。

中國則相反，是身體力行致力實現世界和平，《北京宣言》更是為將來落實兩國方案奠下基石。「和平」在情在理在法都是正確的大方向，美國對此也是無力招架。國務院發言人只能重複拿「恐怖主義」說事，指哈馬斯在《北京宣言》中沒有放棄暴力和恐怖主義，沒有放棄摧毀以色列國，內容蒼白無力。

來說是非者，就是是非人。哈馬斯的「恐怖主義」並非沒有由來的，而是以色列長期殘酷壓迫巴勒斯坦人所致，而美國就是背後最大推手。美國不批評以色列，不自我反省，一味要戰火蔓延，生靈塗炭，這種霸權主義，根本跟恐怖主義無異。

是非黑白始終會有公論，世界已不是由美國說了算。從中國成功拉攏伊朗和沙特阿拉伯和解開始，中國在中東的影響力今非昔比，早就超出美國預期。今次簽訂《北京宣言》，再次展示中國在中東的地位與實力。不管美國主導的輿論如何抹黑，中國為世界和平帶來貢獻，豈是只有製造戰爭、殺戮不斷的美國可比。