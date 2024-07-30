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身藏3支大麻油 男子扣查
涉案男子被捕帶署。
【本報訊】灣仔區執法部門根據線報及經深入調查後，於前日在區內展開代號「智鼓」暨「策應」的反毒品行動。行動中，警員在銅鑼灣拘捕一名31歲本地男子，涉嫌「販運危險藥物」，並在該名男子身上檢獲3支共重約33克的懷疑大麻油，市值約2,500元，他已被扣留調查。
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