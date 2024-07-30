要聞港聞

身藏3支大麻油 男子扣查

涉案男子被捕帶署。 涉案男子被捕帶署。
涉案男子被捕帶署。
【本報訊】灣仔區執法部門根據線報及經深入調查後，於前日在區內展開代號「智鼓」暨「策應」的反毒品行動。行動中，警員在銅鑼灣拘捕一名31歲本地男子，涉嫌「販運危險藥物」，並在該名男子身上檢獲3支共重約33克的懷疑大麻油，市值約2,500元，他已被扣留調查。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc