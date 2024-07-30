黑漢爭女遭扑頭謀殺案 3男女涉窩藏罪犯被捕

【本報訊】油麻地庇利金街前日發生謀殺案，一名疑有黑幫背景姓彭（33歲）男子，被人以鐵錘從後襲擊後腦，約4小時後感不適由友人報案送院，惟延同日早上約7時20分證實不治。彭男後腦至少有兩處分別兩至4厘米的裂痕，警員認為案件有可疑。經追查後同日中午12時50分，在油麻地以涉嫌「謀殺」，拘捕一名姓楊（32歲）無業女子，再於同日晚上9時50分，在何文田區以涉嫌「謀殺」，拘捕一名姓巫（40歲）男子，同時以涉嫌「協助罪犯」罪，拘捕另外一男兩女。

初步調查所得，前日凌晨2時22分，巫男與楊女登上庇利金街61至63號樓上、一個面積約500呎的非法釣魚機賭檔，尋找擔任「睇場」的彭男，3人其後一同落樓。期間有人疑因不滿彭男搶走其女友，揮動鐵錘猛打其後腦十多下，其後巫男逃離現場。附近閉路電視影片顯示，楊女疑未有阻止巫男行徑，待其逃去無蹤後曾踎低向彭男說話，最後她亦自行離去。彭男當時仍然清醒，及後自行起身返回賭檔。

兇器未尋獲 死因待剖驗 至凌晨約6時，彭男有感傷勢惡化不適，由友人抬到樓下等待救護車，未幾便陷入昏迷，待送院後證實不治。警員事後翻查大量閉路電視，首先拘捕曾與死者一同落樓的楊女，及後發現巫男逃往何文田一公寓單位，遂於同日晚上展開行動拘捕巫男，以及曾於該公寓窩藏他的姓謝（56歲）男子、姓蔡（34歲）及姓林（42歲）女子。

執法部門相信，事件屬於彭男與巫男之間個人恩怨，暫未有證據顯示事件涉及黑幫活動或賭檔經營，而涉案兇器據悉被巫男棄於現場附近一垃圾桶內，暫時仍未尋獲。警員其後查封現場大廈樓上的非法賭檔，檢走一批釣魚遊戲機及懷疑毒品吸食工具，正追查彭男遇襲後返回賭檔之後約4小時內，是否有發生其他關鍵事件，其死因有待剖驗確定。