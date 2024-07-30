失婚婦屋內遭掐頸亡 已婚男友涉謀殺落網

不滿情變辣手摧花 盜用手機向上司告假 失婚中年女文員疑因另結新歡，上周二（23日）在慈雲山住所遭已婚工程師男友，掐頸數分鐘窒息斃命。有人為掩飾闖下的彌天大禍故布疑陣，取走女事主手機及假扮她，以其社交媒體帳戶向上司告假。上周六（27日）女事主家人因其失聯登門探訪，終揭發她早已遭毒手，眼睛、鎖骨留下明顯瘀痕。執法部門經調查後，翌日以涉嫌「謀殺」拘捕其男友，成功尋回被拋棄的女事主手機，昨日押解疑兇返回案發單位及棄置手機的現場調查。

喪命婦人姓吳（46歲），在工程公司任職文員，居於慈雲山毓華里1號華基大樓的自置居所。被捕疑兇姓溫（43歲），任職工程師，與吳婦於同一公司工作，雙方認識約10年，約一年前開始拍拖。據了解，吳婦於數年前購入案發單位自住，她曾經結婚，但現已離婚及沒有兒女。溫男亦已婚兼育有兒女，將與妻子辦理離婚，他間中到上址探訪吳婦。

家人爆門揭發伏屍床上 上周二晚溫男與吳婦一齊返回上址單位，期間二人因感情問題爭吵，糾纏間有人緊按吳女頸部數分鐘，令其失去呼吸。有人為了掩飾事件取走吳婦的手機，並假扮她及以其社交媒體帳戶向上司請假，及後將吳婦的手機拋棄於北角碼頭對開海面。至上周六，溫男向公司總經理聲稱，吳婦自上周三開始一直失聯，總經理隨後聯繫人事部經理協助聯絡吳婦的兄長。

上周六下午，吳婦的胞兄及胞姊到其寓所探訪，但拍門良久也無人應門，擔心她出事，遂請來鎖匠打開單位大門，發現吳婦躺臥睡房床上死亡，身體出現屍斑，慌忙報案求助。警員圍封現場調查，病理學家奉召到場檢查吳婦的屍體，相信她於上周二死亡，左眼及鎖骨有明顯瘀痕，面部有不尋常血點，傷勢極為可疑。除了吳婦的手機外，屋內其他貴重財物沒有損失，懷疑案件另有內情。經調查後，揭發溫男的口供有疑點，經進一步偵查後，有人承認因吳婦有第三者而辣手摧花，本周日以涉嫌「謀殺」拘捕溫男。

北角碼頭海面尋回手機 昨日上午，警員在北角碼頭對開海面尋回吳婦的手機，下午把溫男押到慈雲山案發現場調查，其後再將他帶到北角碼頭助查。經過法醫解剖驗屍，相信吳婦因窒息致死。鄰居透露，吳婦居住上址約6年，近年才見溫男出現，二人通常晚上9時許回家。他們表現恩愛，未聽到雙方有爭吵，而吳婦打扮斯文，為人好純品，出入有與鄰居打招呼，對其遇害感到惋惜。