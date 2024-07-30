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失控掃欄剷壆 的哥胸痛送院
的士失控撼欄後剷上石壆。
【本報訊】將軍澳發生交通意外。昨日凌晨零時許，一輛的士沿常寧路行駛至重華路彎位時，懷疑失控先撼4米消防欄，再剷上路中石壆。的士車頭嚴重損毀、車頭蓋彈起，姓吳（62歲）男司機報稱胸口痛，須由救護車送院治理，警員正調查意外起因。
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