失控掃欄剷壆 的哥胸痛送院

【本報訊】將軍澳發生交通意外。昨日凌晨零時許，一輛的士沿常寧路行駛至重華路彎位時，懷疑失控先撼4米消防欄，再剷上路中石壆。的士車頭嚴重損毀、車頭蓋彈起，姓吳（62歲）男司機報稱胸口痛，須由救護車送院治理，警員正調查意外起因。